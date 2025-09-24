CotationsSections
Devises / ONEO
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.67 USD 1.51 (1.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONEO a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.67 et à un maximum de 128.19.

Suivez la dynamique SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ONEO aujourd'hui ?

L'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF est cotée à 126.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 126.67 - 128.19, a clôturé hier à 128.18 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de ONEO présente ces mises à jour.

L'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF est actuellement valorisé à 126.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ONEO.

Comment acheter des actions ONEO ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF au cours actuel de 126.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 126.67 ou de 126.97, le 3 et le -1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ONEO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ONEO ?

Investir dans SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 102.49 - 130.10 et le prix actuel 126.67. Beaucoup comparent -1.52% et 10.84% avant de passer des ordres à 126.67 ou 126.97. Consultez le graphique du cours de ONEO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF l'année dernière était 130.10. Au cours de 102.49 - 130.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 128.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) sur l'année a été 102.49. Sa comparaison avec 126.67 et 102.49 - 130.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ONEO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ONEO a-t-elle été divisée ?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 128.18 et 7.37% après les opérations sur titres.

Range quotidien
126.67 128.19
Range Annuel
102.49 130.10
Clôture Précédente
128.18
Ouverture
128.19
Bid
126.67
Ask
126.97
Plus Bas
126.67
Plus Haut
128.19
Volume
3
Changement quotidien
-1.18%
Changement Mensuel
-1.52%
Changement à 6 Mois
10.84%
Changement Annuel
7.37%
