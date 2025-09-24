- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Le taux de change de ONEO a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.67 et à un maximum de 128.19.
Suivez la dynamique SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEO Nouvelles
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ONEO aujourd'hui ?
L'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF est cotée à 126.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 126.67 - 128.19, a clôturé hier à 128.18 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de ONEO présente ces mises à jour.
L'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF est actuellement valorisé à 126.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ONEO.
Comment acheter des actions ONEO ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF au cours actuel de 126.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 126.67 ou de 126.97, le 3 et le -1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ONEO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ONEO ?
Investir dans SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 102.49 - 130.10 et le prix actuel 126.67. Beaucoup comparent -1.52% et 10.84% avant de passer des ordres à 126.67 ou 126.97. Consultez le graphique du cours de ONEO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF l'année dernière était 130.10. Au cours de 102.49 - 130.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 128.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) sur l'année a été 102.49. Sa comparaison avec 126.67 et 102.49 - 130.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ONEO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ONEO a-t-elle été divisée ?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 128.18 et 7.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 128.18
- Ouverture
- 128.19
- Bid
- 126.67
- Ask
- 126.97
- Plus Bas
- 126.67
- Plus Haut
- 128.19
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- -1.52%
- Changement à 6 Mois
- 10.84%
- Changement Annuel
- 7.37%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev