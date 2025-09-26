- Übersicht
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Der Wechselkurs von ONEO hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.27 bis zu einem Hoch von 126.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ONEO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ONEO heute?
Die Aktie von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) notiert heute bei 126.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 126.27 - 126.82 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 126.67 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von ONEO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ONEO Dividenden?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF wird derzeit mit 126.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ONEO zu verfolgen.
Wie kaufe ich ONEO-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) zum aktuellen Kurs von 126.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 126.82 oder 127.12 platziert, während 2 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ONEO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ONEO-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF müssen die jährliche Spanne 102.49 - 130.10 und der aktuelle Kurs 126.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.41% und 10.97%, bevor sie Orders zu 126.82 oder 127.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ONEO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Der höchste Kurs von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) im vergangenen Jahr lag bei 130.10. Innerhalb von 102.49 - 130.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 126.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) im Laufe des Jahres betrug 102.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 126.82 und der Spanne 102.49 - 130.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ONEO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ONEO statt?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 126.67 und 7.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.67
- Eröffnung
- 126.27
- Bid
- 126.82
- Ask
- 127.12
- Tief
- 126.27
- Hoch
- 126.82
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -1.41%
- 6-Monatsänderung
- 10.97%
- Jahresänderung
- 7.50%
