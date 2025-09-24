- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Il tasso di cambio ONEO ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.67 e ad un massimo di 128.19.
Segui le dinamiche di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEO News
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ONEO oggi?
Oggi le azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF sono prezzate a 126.67. Viene scambiato all'interno di 126.67 - 128.19, la chiusura di ieri è stata 128.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ONEO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF pagano dividendi?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF è attualmente valutato a 126.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ONEO.
Come acquistare azioni ONEO?
Puoi acquistare azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF al prezzo attuale di 126.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 126.67 o 126.97, mentre 3 e -1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ONEO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ONEO?
Investire in SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF implica considerare l'intervallo annuale 102.49 - 130.10 e il prezzo attuale 126.67. Molti confrontano -1.52% e 10.84% prima di effettuare ordini su 126.67 o 126.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ONEO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Il prezzo massimo di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF nell'ultimo anno è stato 130.10. All'interno di 102.49 - 130.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 128.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Il prezzo più basso di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) nel corso dell'anno è stato 102.49. Confrontandolo con gli attuali 126.67 e 102.49 - 130.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ONEO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ONEO?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 128.18 e 7.37%.
- Chiusura Precedente
- 128.18
- Apertura
- 128.19
- Bid
- 126.67
- Ask
- 126.97
- Minimo
- 126.67
- Massimo
- 128.19
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -1.18%
- Variazione Mensile
- -1.52%
- Variazione Semestrale
- 10.84%
- Variazione Annuale
- 7.37%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev