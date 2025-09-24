QuotazioniSezioni
ONEO
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.67 USD 1.51 (1.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONEO ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.67 e ad un massimo di 128.19.

Segui le dinamiche di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

ONEO News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ONEO oggi?

Oggi le azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF sono prezzate a 126.67. Viene scambiato all'interno di 126.67 - 128.19, la chiusura di ieri è stata 128.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ONEO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF pagano dividendi?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF è attualmente valutato a 126.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ONEO.

Come acquistare azioni ONEO?

Puoi acquistare azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF al prezzo attuale di 126.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 126.67 o 126.97, mentre 3 e -1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ONEO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ONEO?

Investire in SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF implica considerare l'intervallo annuale 102.49 - 130.10 e il prezzo attuale 126.67. Molti confrontano -1.52% e 10.84% prima di effettuare ordini su 126.67 o 126.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ONEO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

Il prezzo massimo di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF nell'ultimo anno è stato 130.10. All'interno di 102.49 - 130.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 128.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

Il prezzo più basso di SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) nel corso dell'anno è stato 102.49. Confrontandolo con gli attuali 126.67 e 102.49 - 130.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ONEO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ONEO?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 128.18 e 7.37%.

Intervallo Giornaliero
126.67 128.19
Intervallo Annuale
102.49 130.10
Chiusura Precedente
128.18
Apertura
128.19
Bid
126.67
Ask
126.97
Minimo
126.67
Massimo
128.19
Volume
3
Variazione giornaliera
-1.18%
Variazione Mensile
-1.52%
Variazione Semestrale
10.84%
Variazione Annuale
7.37%
