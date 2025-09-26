CotizacionesSecciones
Divisas / ONEO
Volver a Acciones

ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.82 USD 0.15 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ONEO de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 126.27, mientras que el máximo ha alcanzado 126.82.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEO News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ONEO hoy?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) se evalúa hoy en 126.82. El instrumento se negocia dentro de 126.27 - 126.82; el cierre de ayer ha sido 126.67 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ONEO en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF se evalúa actualmente en 126.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.50% y USD. Monitoree los movimientos de ONEO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ONEO?

Puede comprar acciones de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) al precio actual de 126.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 126.82 o 127.12, mientras que 2 y 0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ONEO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ONEO?

Invertir en SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF implica tener en cuenta el rango anual 102.49 - 130.10 y el precio actual 126.82. Muchos comparan -1.41% y 10.97% antes de colocar órdenes en 126.82 o 127.12. Estudie los cambios diarios de precios de ONEO en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

El precio más alto de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) en el último año ha sido 130.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 102.49 - 130.10, una comparación con 126.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

El precio más bajo de SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) para el año ha sido 102.49. La comparación con los actuales 126.82 y 102.49 - 130.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ONEO en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ONEO?

En el pasado, SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 126.67 y 7.50% después de las acciones corporativas.

Rango diario
126.27 126.82
Rango anual
102.49 130.10
Cierres anteriores
126.67
Open
126.27
Bid
126.82
Ask
127.12
Low
126.27
High
126.82
Volumen
2
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
-1.41%
Cambio a 6 meses
10.97%
Cambio anual
7.50%
14 octubre, martes
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:20
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
19:25
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.