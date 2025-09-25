КотировкиРазделы
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.67 USD 1.51 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ONEO за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.67, а максимальная — 128.19.

Следите за динамикой SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ONEO сегодня?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) сегодня оценивается на уровне 126.67. Инструмент торгуется в пределах 126.67 - 128.19, вчерашнее закрытие составило 128.18, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONEO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF в настоящее время оценивается в 126.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.37% и USD. Отслеживайте движения ONEO на графике в реальном времени.

Как купить акции ONEO?

Вы можете купить акции SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) по текущей цене 126.67. Ордера обычно размещаются около 126.67 или 126.97, тогда как 3 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONEO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ONEO?

Инвестирование в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF предполагает учет годового диапазона 102.49 - 130.10 и текущей цены 126.67. Многие сравнивают -1.52% и 10.84% перед размещением ордеров на 126.67 или 126.97. Изучайте ежедневные изменения цены ONEO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

Самая высокая цена SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) за последний год составила 130.10. Акции заметно колебались в пределах 102.49 - 130.10, сравнение с 128.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?

Самая низкая цена SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) за год составила 102.49. Сравнение с текущими 126.67 и 102.49 - 130.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONEO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ONEO?

В прошлом SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 128.18 и 7.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
126.67 128.19
Годовой диапазон
102.49 130.10
Предыдущее закрытие
128.18
Open
128.19
Bid
126.67
Ask
126.97
Low
126.67
High
128.19
Объем
3
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
-1.52%
6-месячное изменение
10.84%
Годовое изменение
7.37%
