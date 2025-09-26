报价部分
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.67 USD 1.51 (1.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ONEO汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点126.67和高点128.19进行交易。

关注SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ONEO新闻

常见问题解答

ONEO股票今天的价格是多少？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF股票今天的定价为126.67。它在126.67 - 128.19范围内交易，昨天的收盘价为128.18，交易量达到3。ONEO的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF股票是否支付股息？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF目前的价值为126.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.37%和USD。实时查看图表以跟踪ONEO走势。

如何购买ONEO股票？

您可以以126.67的当前价格购买SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF股票。订单通常设置在126.67或126.97附近，而3和-1.19%显示市场活动。立即关注ONEO的实时图表更新。

如何投资ONEO股票？

投资SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF需要考虑年度范围102.49 - 130.10和当前价格126.67。许多人在以126.67或126.97下订单之前，会比较-1.52%和。实时查看ONEO价格图表，了解每日变化。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF的最高价格是130.10。在102.49 - 130.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF的绩效。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF（ONEO）的最低价格为102.49。将其与当前的126.67和102.49 - 130.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONEO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONEO股票是什么时候拆分的？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、128.18和7.37%中可见。

日范围
126.67 128.19
年范围
102.49 130.10
前一天收盘价
128.18
开盘价
128.19
卖价
126.67
买价
126.97
最低价
126.67
最高价
128.19
交易量
3
日变化
-1.18%
月变化
-1.52%
6个月变化
10.84%
年变化
7.37%
