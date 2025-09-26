クォートセクション
通貨 / ONEO
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

126.82 USD 0.15 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ONEOの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり126.27の安値と126.82の高値で取引されました。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEO株の現在の価格は？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株価は本日126.82です。126.27 - 126.82内で取引され、前日の終値は126.67、取引量は2に達しました。ONEOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの現在の価格は126.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.50%やUSDにも注目します。ONEOの動きはライブチャートで確認できます。

ONEO株を買う方法は？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株は現在126.82で購入可能です。注文は通常126.82または127.12付近で行われ、2や0.44%が市場の動きを示します。ONEOの最新情報はライブチャートで確認できます。

ONEO株に投資する方法は？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFへの投資では、年間の値幅102.49 - 130.10と現在の126.82を考慮します。注文は多くの場合126.82や127.12で行われる前に、-1.41%や10.97%と比較されます。ONEOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株の最高値は？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの過去1年の最高値は130.10でした。102.49 - 130.10内で株価は大きく変動し、126.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株の最低値は？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF(ONEO)の年間最安値は102.49でした。現在の126.82や102.49 - 130.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ONEOの動きはライブチャートで確認できます。

ONEOの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、126.67、7.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
126.27 126.82
1年のレンジ
102.49 130.10
以前の終値
126.67
始値
126.27
買値
126.82
買値
127.12
安値
126.27
高値
126.82
出来高
2
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
-1.41%
6ヶ月の変化
10.97%
1年の変化
7.50%
