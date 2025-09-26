- 概要
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEOの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり126.27の安値と126.82の高値で取引されました。
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ONEO株の現在の価格は？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株価は本日126.82です。126.27 - 126.82内で取引され、前日の終値は126.67、取引量は2に達しました。ONEOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの現在の価格は126.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.50%やUSDにも注目します。ONEOの動きはライブチャートで確認できます。
ONEO株を買う方法は？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株は現在126.82で購入可能です。注文は通常126.82または127.12付近で行われ、2や0.44%が市場の動きを示します。ONEOの最新情報はライブチャートで確認できます。
ONEO株に投資する方法は？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFへの投資では、年間の値幅102.49 - 130.10と現在の126.82を考慮します。注文は多くの場合126.82や127.12で行われる前に、-1.41%や10.97%と比較されます。ONEOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株の最高値は？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの過去1年の最高値は130.10でした。102.49 - 130.10内で株価は大きく変動し、126.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFの株の最低値は？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF(ONEO)の年間最安値は102.49でした。現在の126.82や102.49 - 130.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ONEOの動きはライブチャートで確認できます。
ONEOの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、126.67、7.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 126.67
- 始値
- 126.27
- 買値
- 126.82
- 買値
- 127.12
- 安値
- 126.27
- 高値
- 126.82
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -1.41%
- 6ヶ月の変化
- 10.97%
- 1年の変化
- 7.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前