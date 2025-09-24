- Genel bakış
ONEO: SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO fiyatı bugün -1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.67 ve Yüksek fiyatı olarak 128.19 aralığında işlem gördü.
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEO haberleri
Sıkça sorulan sorular
ONEO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi 126.67 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 126.67 - 128.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 128.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. ONEO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi şu anda 126.67 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.37% ve USD değerlerini izler. ONEO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ONEO hisse senedi nasıl alınır?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisselerini şu anki 126.67 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 126.67 ve Ask 126.97 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -1.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ONEO fiyat hareketlerini takip edin.
ONEO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 102.49 - 130.10 ve mevcut fiyatı 126.67 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 126.67 veya Ask 126.97 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.52% ve 6 aylık değişim oranı 10.84% değerlerini karşılaştırır. ONEO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi yıllık olarak 130.10 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 102.49 - 130.10). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 128.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF performansını takip edin.
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 102.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 126.67 ve hareket ettiği yıllık aralık 102.49 - 130.10 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ONEO fiyat hareketlerini izleyin.
ONEO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 128.18 ve yıllık değişim oranı 7.37% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 128.18
- Açılış
- 128.19
- Satış
- 126.67
- Alış
- 126.97
- Düşük
- 126.67
- Yüksek
- 128.19
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -1.18%
- Aylık değişim
- -1.52%
- 6 aylık değişim
- 10.84%
- Yıllık değişim
- 7.37%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki