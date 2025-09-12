Moedas / NKE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NKE: Nike Inc
72.31 USD 0.42 (0.58%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NKE para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.61 e o mais alto foi 73.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Nike Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKE Notícias
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Ações da Snap recebem feedback positivo de anunciantes, JMP mantém Market Perform
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- RBC Capital eleva classificação das ações da Nike para Outperform devido a melhorias nos produtos
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
- Nike é elevada para Outperform pela RBC com expectativas de recuperação de receita
- Nike raised to Outperform at RBC on revenue recovery, World Cup boost expectations
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
- LA28 adiciona patrocinadores e informa sobre ingressos para "maior evento esportivo da história"
- BofA Securities mantém recomendação de compra para ações da Nike, prevê estabilização no segundo semestre
- BofA Securities reiterates Buy rating on Nike stock, sees second-half stabilization
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Should Stock Market Investors Buy Peloton Stock Instead of Nike Stock?
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- Nike (NKE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Will Nike (NKE) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- These 2 Consumer Discretionary Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
Faixa diária
71.61 73.32
Faixa anual
52.28 89.64
- Fechamento anterior
- 72.73
- Open
- 73.18
- Bid
- 72.31
- Ask
- 72.61
- Low
- 71.61
- High
- 73.32
- Volume
- 21.924 K
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- -4.21%
- Mudança de 6 meses
- 13.29%
- Mudança anual
- -17.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh