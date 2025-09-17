Valute / NKE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NKE: Nike Inc
70.89 USD 1.19 (1.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NKE ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.74 e ad un massimo di 72.25.
Segui le dinamiche di Nike Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKE News
- Nike (NKE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Deckers: International Expansion And Brand Strength Fuel Upside (NYSE:DECK)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- NIKE Stock Rebounds From Slump: What Drives the 20% Rally in 3 Months?
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- Buy this S&P 500 Stock On the Dip for 100% Upside
- Nike Gets Upgrade As World Cup Boost Looms
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- UBS alza il target di prezzo delle azioni Nike a $71 con prospettive bilanciate
- UBS raises Nike stock price target to $71 on balanced outlook
- Upgrade Points To Revenue Surprise And World Cup Gains For Nike
- ‘Time to Buy Again,’ Says RBC as It Upgrades Nike (NKE) Stock Ahead of Q1 - TipRanks.com
- Investors Heavily Search NIKE, Inc. (NKE): Here is What You Need to Know
- Wall Street verso apertura positiva dopo la Fed. Tecnologici in luce
- Borsa Usa: Futures S&P 500, Nasdaq toccano massimi dopo taglio tassi Fed
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Il titolo Snap riceve feedback positivo dai marketer, JMP mantiene Market Perform
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- Rating del titolo Nike aggiornato da RBC Capital a Outperform
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
- Nike promossa a Outperform da RBC per ripresa dei ricavi e aspettative legate ai Mondiali
- Nike raised to Outperform at RBC on revenue recovery, World Cup boost expectations
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
Intervallo Giornaliero
70.74 72.25
Intervallo Annuale
52.28 89.64
- Chiusura Precedente
- 72.08
- Apertura
- 72.25
- Bid
- 70.89
- Ask
- 71.19
- Minimo
- 70.74
- Massimo
- 72.25
- Volume
- 31.116 K
- Variazione giornaliera
- -1.65%
- Variazione Mensile
- -6.09%
- Variazione Semestrale
- 11.06%
- Variazione Annuale
- -19.44%
20 settembre, sabato