NKE: Nike Inc

72.08 USD 0.23 (0.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NKEの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり71.63の安値と73.53の高値で取引されました。

Nike Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.63 73.53
1年のレンジ
52.28 89.64
以前の終値
72.31
始値
73.43
買値
72.08
買値
72.38
安値
71.63
高値
73.53
出来高
22.762 K
1日の変化
-0.32%
1ヶ月の変化
-4.52%
6ヶ月の変化
12.92%
1年の変化
-18.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K