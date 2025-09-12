通貨 / NKE
NKE: Nike Inc
72.08 USD 0.23 (0.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NKEの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり71.63の安値と73.53の高値で取引されました。
Nike Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NKE News
Upgrade Points To Revenue Surprise And World Cup Gains For Nike
'Time to Buy Again,' Says RBC as It Upgrades Nike (NKE) Stock Ahead of Q1 - TipRanks.com
Investors Heavily Search NIKE, Inc. (NKE): Here is What You Need to Know
S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
スナップ株、マーケターから好評価、JMPはマーケットパフォーム維持
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
RBCキャピタル、製品改善によりナイキの株式評価を「アウトパフォーム」に引き上げ
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
RBCがナイキを「アウトパフォーム」に格上げ、売上回復とワールドカップ効果を期待
- Nike raised to Outperform at RBC on revenue recovery, World Cup boost expectations
Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
BofA Securities、ナイキ株に対する「買い」評価を維持、下半期の安定化を予測
- BofA Securities reiterates Buy rating on Nike stock, sees second-half stabilization
The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
Should Stock Market Investors Buy Peloton Stock Instead of Nike Stock?
Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
Nike (NKE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
1日のレンジ
71.63 73.53
1年のレンジ
52.28 89.64
- 以前の終値
- 72.31
- 始値
- 73.43
- 買値
- 72.08
- 買値
- 72.38
- 安値
- 71.63
- 高値
- 73.53
- 出来高
- 22.762 K
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- -4.52%
- 6ヶ月の変化
- 12.92%
- 1年の変化
- -18.09%
