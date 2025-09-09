Валюты / NKE
NKE: Nike Inc
72.73 USD 0.33 (0.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NKE за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.09, а максимальная — 73.37.
Следите за динамикой Nike Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
72.09 73.37
Годовой диапазон
52.28 89.64
- Предыдущее закрытие
- 73.06
- Open
- 72.94
- Bid
- 72.73
- Ask
- 73.03
- Low
- 72.09
- High
- 73.37
- Объем
- 13.699 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -3.66%
- 6-месячное изменение
- 13.94%
- Годовое изменение
- -17.35%
