NKE: Nike Inc

70.89 USD 1.19 (1.65%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NKE fiyatı bugün -1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.74 ve Yüksek fiyatı olarak 72.25 aralığında işlem gördü.

Nike Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.74 72.25
Yıllık aralık
52.28 89.64
Önceki kapanış
72.08
Açılış
72.25
Satış
70.89
Alış
71.19
Düşük
70.74
Yüksek
72.25
Hacim
31.116 K
Günlük değişim
-1.65%
Aylık değişim
-6.09%
6 aylık değişim
11.06%
Yıllık değişim
-19.44%
21 Eylül, Pazar