NKE: Nike Inc

72.08 USD 0.23 (0.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NKE hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.63 bis zu einem Hoch von 73.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nike Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.63 73.53
Jahresspanne
52.28 89.64
Vorheriger Schlusskurs
72.31
Eröffnung
73.43
Bid
72.08
Ask
72.38
Tief
71.63
Hoch
73.53
Volumen
22.762 K
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-4.52%
6-Monatsänderung
12.92%
Jahresänderung
-18.09%
