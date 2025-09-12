Währungen / NKE
NKE: Nike Inc
72.08 USD 0.23 (0.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NKE hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.63 bis zu einem Hoch von 73.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nike Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKE News
Tagesspanne
71.63 73.53
Jahresspanne
52.28 89.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.31
- Eröffnung
- 73.43
- Bid
- 72.08
- Ask
- 72.38
- Tief
- 71.63
- Hoch
- 73.53
- Volumen
- 22.762 K
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -4.52%
- 6-Monatsänderung
- 12.92%
- Jahresänderung
- -18.09%
