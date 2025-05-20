Moedas / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
134.20 USD 1.37 (1.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NIC para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.75 e o mais alto foi 135.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Nicolet Bankshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
132.75 135.69
Faixa anual
90.07 141.92
- Fechamento anterior
- 132.83
- Open
- 133.66
- Bid
- 134.20
- Ask
- 134.50
- Low
- 132.75
- High
- 135.69
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 1.03%
- Mudança mensal
- -2.02%
- Mudança de 6 meses
- 24.16%
- Mudança anual
- 41.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh