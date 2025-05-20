Dövizler / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
133.62 USD 3.34 (2.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NIC fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.62 ve Yüksek fiyatı olarak 136.09 aralığında işlem gördü.
Nicolet Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NIC haberleri
Günlük aralık
133.62 136.09
Yıllık aralık
90.07 141.92
- Önceki kapanış
- 136.96
- Açılış
- 135.69
- Satış
- 133.62
- Alış
- 133.92
- Düşük
- 133.62
- Yüksek
- 136.09
- Hacim
- 62
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- -2.45%
- 6 aylık değişim
- 23.62%
- Yıllık değişim
- 41.25%
21 Eylül, Pazar