NIC: Nicolet Bankshares Inc

133.62 USD 3.34 (2.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NIC fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.62 ve Yüksek fiyatı olarak 136.09 aralığında işlem gördü.

Nicolet Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
133.62 136.09
Yıllık aralık
90.07 141.92
Önceki kapanış
136.96
Açılış
135.69
Satış
133.62
Alış
133.92
Düşük
133.62
Yüksek
136.09
Hacim
62
Günlük değişim
-2.44%
Aylık değişim
-2.45%
6 aylık değişim
23.62%
Yıllık değişim
41.25%
21 Eylül, Pazar