Валюты / NIC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NIC: Nicolet Bankshares Inc
132.47 USD 1.30 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NIC за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.15, а максимальная — 133.76.
Следите за динамикой Nicolet Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NIC
- Nicolet Bankshares CEO Mike Daniels extends leadership through 2030
- Nicolet Bankshares declares $0.32 quarterly dividend
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Nicolet Bankshares: Solid Growth And Assets, But Not Enough To Overcome Valuation (NIC)
- Earnings call transcript: Nickel Mines Q2 2025 sees robust EBITDA growth
- Nickel Mines Q2 2025 slides: Mining strength offsets RKEF weakness
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 134.24 USD
- Piper Sandler raises Nicolet Bankshares stock price target to $140 on strong NII
- Nicolet Bankshares earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.11%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.33%
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 126.14 USD
- Nicolet Bankshares director sells shares worth $395,934
- Nicolet Bankshares raises dividend to $0.32 per share
Дневной диапазон
131.15 133.76
Годовой диапазон
90.07 141.92
- Предыдущее закрытие
- 133.77
- Open
- 133.76
- Bid
- 132.47
- Ask
- 132.77
- Low
- 131.15
- High
- 133.76
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -3.29%
- 6-месячное изменение
- 22.56%
- Годовое изменение
- 40.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.