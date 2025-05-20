通貨 / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
136.96 USD 4.13 (3.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NICの今日の為替レートは、3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり132.75の安値と137.33の高値で取引されました。
Nicolet Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
132.75 137.33
1年のレンジ
90.07 141.92
- 以前の終値
- 132.83
- 始値
- 133.66
- 買値
- 136.96
- 買値
- 137.26
- 安値
- 132.75
- 高値
- 137.33
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- 3.11%
- 1ヶ月の変化
- -0.01%
- 6ヶ月の変化
- 26.71%
- 1年の変化
- 44.78%
