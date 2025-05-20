クォートセクション
通貨 / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc

136.96 USD 4.13 (3.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NICの今日の為替レートは、3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり132.75の安値と137.33の高値で取引されました。

Nicolet Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
132.75 137.33
1年のレンジ
90.07 141.92
以前の終値
132.83
始値
133.66
買値
136.96
買値
137.26
安値
132.75
高値
137.33
出来高
81
1日の変化
3.11%
1ヶ月の変化
-0.01%
6ヶ月の変化
26.71%
1年の変化
44.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K