NIC: Nicolet Bankshares Inc

136.96 USD 4.13 (3.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NIC hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.75 bis zu einem Hoch von 137.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nicolet Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
132.75 137.33
Jahresspanne
90.07 141.92
Vorheriger Schlusskurs
132.83
Eröffnung
133.66
Bid
136.96
Ask
137.26
Tief
132.75
Hoch
137.33
Volumen
81
Tagesänderung
3.11%
Monatsänderung
-0.01%
6-Monatsänderung
26.71%
Jahresänderung
44.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K