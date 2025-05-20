Währungen / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
136.96 USD 4.13 (3.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NIC hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.75 bis zu einem Hoch von 137.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nicolet Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
132.75 137.33
Jahresspanne
90.07 141.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.83
- Eröffnung
- 133.66
- Bid
- 136.96
- Ask
- 137.26
- Tief
- 132.75
- Hoch
- 137.33
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 3.11%
- Monatsänderung
- -0.01%
- 6-Monatsänderung
- 26.71%
- Jahresänderung
- 44.78%
