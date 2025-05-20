货币 / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
132.47 USD 1.30 (0.97%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NIC汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点131.15和高点133.76进行交易。
关注Nicolet Bankshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NIC新闻
- Nicolet Bankshares CEO Mike Daniels extends leadership through 2030
- Nicolet Bankshares declares $0.32 quarterly dividend
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Nicolet Bankshares: Solid Growth And Assets, But Not Enough To Overcome Valuation (NIC)
- Earnings call transcript: Nickel Mines Q2 2025 sees robust EBITDA growth
- Nickel Mines Q2 2025 slides: Mining strength offsets RKEF weakness
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 134.24 USD
- Piper Sandler raises Nicolet Bankshares stock price target to $140 on strong NII
- Nicolet Bankshares earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.11%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.33%
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 126.14 USD
- Nicolet Bankshares director sells shares worth $395,934
- Nicolet Bankshares raises dividend to $0.32 per share
日范围
131.15 133.76
年范围
90.07 141.92
- 前一天收盘价
- 133.77
- 开盘价
- 133.76
- 卖价
- 132.47
- 买价
- 132.77
- 最低价
- 131.15
- 最高价
- 133.76
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.97%
- 月变化
- -3.29%
- 6个月变化
- 22.56%
- 年变化
- 40.03%
