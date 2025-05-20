Valute / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
133.62 USD 3.34 (2.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NIC ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 133.62 e ad un massimo di 136.09.
Segui le dinamiche di Nicolet Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NIC News
- Nicolet Bankshares CEO Mike Daniels extends leadership through 2030
- Nicolet Bankshares declares $0.32 quarterly dividend
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Nicolet Bankshares: Solid Growth And Assets, But Not Enough To Overcome Valuation (NIC)
- Earnings call transcript: Nickel Mines Q2 2025 sees robust EBITDA growth
- Nickel Mines Q2 2025 slides: Mining strength offsets RKEF weakness
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 134.24 USD
- Piper Sandler raises Nicolet Bankshares stock price target to $140 on strong NII
- Nicolet Bankshares earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.11%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.33%
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 126.14 USD
- Nicolet Bankshares director sells shares worth $395,934
- Nicolet Bankshares raises dividend to $0.32 per share
Intervallo Giornaliero
133.62 136.09
Intervallo Annuale
90.07 141.92
- Chiusura Precedente
- 136.96
- Apertura
- 135.69
- Bid
- 133.62
- Ask
- 133.92
- Minimo
- 133.62
- Massimo
- 136.09
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- -2.45%
- Variazione Semestrale
- 23.62%
- Variazione Annuale
- 41.25%
20 settembre, sabato