NIC: Nicolet Bankshares Inc

133.62 USD 3.34 (2.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIC ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 133.62 e ad un massimo di 136.09.

Segui le dinamiche di Nicolet Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
133.62 136.09
Intervallo Annuale
90.07 141.92
Chiusura Precedente
136.96
Apertura
135.69
Bid
133.62
Ask
133.92
Minimo
133.62
Massimo
136.09
Volume
62
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
-2.45%
Variazione Semestrale
23.62%
Variazione Annuale
41.25%
