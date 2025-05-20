Devises / NIC
NIC: Nicolet Bankshares Inc
133.62 USD 3.34 (2.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NIC a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 133.62 et à un maximum de 136.09.
Suivez la dynamique Nicolet Bankshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
133.62 136.09
Range Annuel
90.07 141.92
- Clôture Précédente
- 136.96
- Ouverture
- 135.69
- Bid
- 133.62
- Ask
- 133.92
- Plus Bas
- 133.62
- Plus Haut
- 136.09
- Volume
- 62
- Changement quotidien
- -2.44%
- Changement Mensuel
- -2.45%
- Changement à 6 Mois
- 23.62%
- Changement Annuel
- 41.25%
20 septembre, samedi