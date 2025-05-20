통화 / NIC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NIC: Nicolet Bankshares Inc
133.62 USD 3.34 (2.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NIC 환율이 오늘 -2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 133.62이고 고가는 136.09이었습니다.
Nicolet Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIC News
- Nicolet Bankshares CEO Mike Daniels extends leadership through 2030
- Nicolet Bankshares declares $0.32 quarterly dividend
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Nicolet Bankshares: Solid Growth And Assets, But Not Enough To Overcome Valuation (NIC)
- Earnings call transcript: Nickel Mines Q2 2025 sees robust EBITDA growth
- Nickel Mines Q2 2025 slides: Mining strength offsets RKEF weakness
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 134.24 USD
- Piper Sandler raises Nicolet Bankshares stock price target to $140 on strong NII
- Nicolet Bankshares earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.11%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.33%
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 126.14 USD
- Nicolet Bankshares director sells shares worth $395,934
- Nicolet Bankshares raises dividend to $0.32 per share
일일 변동 비율
133.62 136.09
년간 변동
90.07 141.92
- 이전 종가
- 136.96
- 시가
- 135.69
- Bid
- 133.62
- Ask
- 133.92
- 저가
- 133.62
- 고가
- 136.09
- 볼륨
- 62
- 일일 변동
- -2.44%
- 월 변동
- -2.45%
- 6개월 변동
- 23.62%
- 년간 변동율
- 41.25%
20 9월, 토요일