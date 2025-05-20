Divisas / NIC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NIC: Nicolet Bankshares Inc
132.83 USD 0.36 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NIC de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 131.58, mientras que el máximo ha alcanzado 136.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nicolet Bankshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIC News
- Nicolet Bankshares CEO Mike Daniels extends leadership through 2030
- Nicolet Bankshares declares $0.32 quarterly dividend
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Nicolet Bankshares: Solid Growth And Assets, But Not Enough To Overcome Valuation (NIC)
- Earnings call transcript: Nickel Mines Q2 2025 sees robust EBITDA growth
- Nickel Mines Q2 2025 slides: Mining strength offsets RKEF weakness
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 134.24 USD
- Piper Sandler raises Nicolet Bankshares stock price target to $140 on strong NII
- Nicolet Bankshares earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.11%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.33%
- Nicolet Bankshares stock hits all-time high at 126.14 USD
- Nicolet Bankshares director sells shares worth $395,934
- Nicolet Bankshares raises dividend to $0.32 per share
Rango diario
131.58 136.03
Rango anual
90.07 141.92
- Cierres anteriores
- 132.47
- Open
- 131.58
- Bid
- 132.83
- Ask
- 133.13
- Low
- 131.58
- High
- 136.03
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -3.02%
- Cambio a 6 meses
- 22.89%
- Cambio anual
- 40.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B