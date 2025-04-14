Moedas / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.05 USD 0.02 (0.99%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NFGC para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.94 e o mais alto foi 2.05.
Veja a dinâmica do par de moedas New Found Gold Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NFGC Notícias
- New Found Gold Acquires Maritime Resources: Value Creation For Both Shareholders In Sight
- New Found Gold: Queensway’s Path To Unearthing Value (NYSE:NFGC)
- New Found Gold Increases Previously Announced Bought Deal Financing to C$56 Million; Previously Announced Private Placement Remains at C$20 Million
- New Found Gold: Buying Underground Gold For Pennies On The Dollar (NYSE:NFGC)
Faixa diária
1.94 2.05
Faixa anual
0.93 2.82
- Fechamento anterior
- 2.03
- Open
- 2.03
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.94
- High
- 2.05
- Volume
- 438
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- 0.99%
- Mudança de 6 meses
- 70.83%
- Mudança anual
- -20.85%
