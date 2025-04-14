通貨 / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.02 USD 0.01 (0.49%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NFGCの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と2.06の高値で取引されました。
New Found Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NFGC News
- New Found Gold Acquires Maritime Resources: Value Creation For Both Shareholders In Sight
- New Found Gold: Queensway’s Path To Unearthing Value (NYSE:NFGC)
- New Found Gold Increases Previously Announced Bought Deal Financing to C$56 Million; Previously Announced Private Placement Remains at C$20 Million
- New Found Gold: Buying Underground Gold For Pennies On The Dollar (NYSE:NFGC)
1日のレンジ
1.94 2.06
1年のレンジ
0.93 2.82
- 以前の終値
- 2.03
- 始値
- 2.03
- 買値
- 2.02
- 買値
- 2.32
- 安値
- 1.94
- 高値
- 2.06
- 出来高
- 1.490 K
- 1日の変化
- -0.49%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- 68.33%
- 1年の変化
- -22.01%
