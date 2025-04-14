货币 / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.04 USD 0.03 (1.45%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NFGC汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点2.01和高点2.13进行交易。
关注New Found Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NFGC新闻
- New Found Gold Acquires Maritime Resources: Value Creation For Both Shareholders In Sight
- New Found Gold: Queensway’s Path To Unearthing Value (NYSE:NFGC)
- New Found Gold Increases Previously Announced Bought Deal Financing to C$56 Million; Previously Announced Private Placement Remains at C$20 Million
- New Found Gold: Buying Underground Gold For Pennies On The Dollar (NYSE:NFGC)
日范围
2.01 2.13
年范围
0.93 2.82
- 前一天收盘价
- 2.07
- 开盘价
- 2.10
- 卖价
- 2.04
- 买价
- 2.34
- 最低价
- 2.01
- 最高价
- 2.13
- 交易量
- 1.056 K
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- 70.00%
- 年变化
- -21.24%
