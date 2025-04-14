Valute / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.12 USD 0.10 (4.95%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NFGC ha avuto una variazione del 4.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.01 e ad un massimo di 2.13.
Segui le dinamiche di New Found Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.01 2.13
Intervallo Annuale
0.93 2.82
- Chiusura Precedente
- 2.02
- Apertura
- 2.03
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Minimo
- 2.01
- Massimo
- 2.13
- Volume
- 871
- Variazione giornaliera
- 4.95%
- Variazione Mensile
- 4.43%
- Variazione Semestrale
- 76.67%
- Variazione Annuale
- -18.15%
20 settembre, sabato