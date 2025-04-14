Währungen / NFGC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NFGC: New Found Gold Corp
2.07 USD 0.05 (2.48%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NFGC hat sich für heute um 2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.01 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Found Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFGC News
- New Found Gold Acquires Maritime Resources: Value Creation For Both Shareholders In Sight
- New Found Gold: Queensway’s Path To Unearthing Value (NYSE:NFGC)
- New Found Gold Increases Previously Announced Bought Deal Financing to C$56 Million; Previously Announced Private Placement Remains at C$20 Million
- New Found Gold: Buying Underground Gold For Pennies On The Dollar (NYSE:NFGC)
Tagesspanne
2.01 2.09
Jahresspanne
0.93 2.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.02
- Eröffnung
- 2.03
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Tief
- 2.01
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 339
- Tagesänderung
- 2.48%
- Monatsänderung
- 1.97%
- 6-Monatsänderung
- 72.50%
- Jahresänderung
- -20.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K