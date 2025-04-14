Devises / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.12 USD 0.10 (4.95%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NFGC a changé de 4.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.01 et à un maximum de 2.13.
Suivez la dynamique New Found Gold Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NFGC Nouvelles
- New Found Gold Acquires Maritime Resources: Value Creation For Both Shareholders In Sight
- New Found Gold: Queensway’s Path To Unearthing Value (NYSE:NFGC)
- New Found Gold Increases Previously Announced Bought Deal Financing to C$56 Million; Previously Announced Private Placement Remains at C$20 Million
- New Found Gold: Buying Underground Gold For Pennies On The Dollar (NYSE:NFGC)
Range quotidien
2.01 2.13
Range Annuel
0.93 2.82
- Clôture Précédente
- 2.02
- Ouverture
- 2.03
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Plus Bas
- 2.01
- Plus Haut
- 2.13
- Volume
- 871
- Changement quotidien
- 4.95%
- Changement Mensuel
- 4.43%
- Changement à 6 Mois
- 76.67%
- Changement Annuel
- -18.15%
20 septembre, samedi