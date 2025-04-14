FiyatlarBölümler
Dövizler / NFGC
Geri dön - Hisse senetleri

NFGC: New Found Gold Corp

2.12 USD 0.10 (4.95%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NFGC fiyatı bugün 4.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.01 ve Yüksek fiyatı olarak 2.13 aralığında işlem gördü.

New Found Gold Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFGC haberleri

Günlük aralık
2.01 2.13
Yıllık aralık
0.93 2.82
Önceki kapanış
2.02
Açılış
2.03
Satış
2.12
Alış
2.42
Düşük
2.01
Yüksek
2.13
Hacim
871
Günlük değişim
4.95%
Aylık değişim
4.43%
6 aylık değişim
76.67%
Yıllık değişim
-18.15%
21 Eylül, Pazar