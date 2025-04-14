Валюты / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.04 USD 0.03 (1.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NFGC за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.13.
Следите за динамикой New Found Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NFGC
Дневной диапазон
2.01 2.13
Годовой диапазон
0.93 2.82
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 2.01
- High
- 2.13
- Объем
- 1.056 K
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 70.00%
- Годовое изменение
- -21.24%
