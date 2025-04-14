통화 / NFGC
NFGC: New Found Gold Corp
2.12 USD 0.10 (4.95%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NFGC 환율이 오늘 4.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.01이고 고가는 2.13이었습니다.
New Found Gold Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.01 2.13
년간 변동
0.93 2.82
- 이전 종가
- 2.02
- 시가
- 2.03
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- 저가
- 2.01
- 고가
- 2.13
- 볼륨
- 871
- 일일 변동
- 4.95%
- 월 변동
- 4.43%
- 6개월 변동
- 76.67%
- 년간 변동율
- -18.15%
20 9월, 토요일