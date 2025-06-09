Moedas / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
23.41 USD 0.67 (2.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYFW para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.59 e o mais alto foi 23.72.
Veja a dinâmica do par de moedas First Western Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYFW Notícias
Faixa diária
22.59 23.72
Faixa anual
17.10 24.88
- Fechamento anterior
- 22.74
- Open
- 22.71
- Bid
- 23.41
- Ask
- 23.71
- Low
- 22.59
- High
- 23.72
- Volume
- 69
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- 4.18%
- Mudança de 6 meses
- 18.83%
- Mudança anual
- 16.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh