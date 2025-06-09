货币 / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
22.90 USD 0.19 (0.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MYFW汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点22.63和高点23.77进行交易。
关注First Western Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MYFW新闻
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
日范围
22.63 23.77
年范围
17.10 24.88
- 前一天收盘价
- 22.71
- 开盘价
- 23.77
- 卖价
- 22.90
- 买价
- 23.20
- 最低价
- 22.63
- 最高价
- 23.77
- 交易量
- 118
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 16.24%
- 年变化
- 13.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值