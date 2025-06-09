Divisas / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
22.74 USD 0.03 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYFW de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.63, mientras que el máximo ha alcanzado 23.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Western Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MYFW News
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
Rango diario
22.63 23.77
Rango anual
17.10 24.88
- Cierres anteriores
- 22.71
- Open
- 23.77
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Low
- 22.63
- High
- 23.77
- Volumen
- 179
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 1.20%
- Cambio a 6 meses
- 15.43%
- Cambio anual
- 13.08%
