MYFW: First Western Financial Inc
23.28 USD 0.09 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MYFW a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.21 et à un maximum de 23.45.
Suivez la dynamique First Western Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYFW Nouvelles
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
Range quotidien
23.21 23.45
Range Annuel
17.10 24.88
- Clôture Précédente
- 23.37
- Ouverture
- 23.43
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Plus Bas
- 23.21
- Plus Haut
- 23.45
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- 18.17%
- Changement Annuel
- 15.76%
20 septembre, samedi