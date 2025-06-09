Währungen / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
23.35 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYFW hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.35 bis zu einem Hoch von 23.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Western Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.35 23.43
Jahresspanne
17.10 24.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.37
- Eröffnung
- 23.43
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Tief
- 23.35
- Hoch
- 23.43
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 3.92%
- 6-Monatsänderung
- 18.53%
- Jahresänderung
- 16.11%
