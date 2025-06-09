Валюты / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
22.71 USD 0.33 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYFW за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.33, а максимальная — 22.89.
Следите за динамикой First Western Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MYFW
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
Дневной диапазон
22.33 22.89
Годовой диапазон
17.10 24.88
- Предыдущее закрытие
- 23.04
- Open
- 22.33
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Low
- 22.33
- High
- 22.89
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- 1.07%
- 6-месячное изменение
- 15.28%
- Годовое изменение
- 12.93%
