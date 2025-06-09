FiyatlarBölümler
Dövizler / MYFW
Geri dön - Hisse senetleri

MYFW: First Western Financial Inc

23.28 USD 0.09 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MYFW fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.21 ve Yüksek fiyatı olarak 23.45 aralığında işlem gördü.

First Western Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYFW haberleri

Günlük aralık
23.21 23.45
Yıllık aralık
17.10 24.88
Önceki kapanış
23.37
Açılış
23.43
Satış
23.28
Alış
23.58
Düşük
23.21
Yüksek
23.45
Hacim
64
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
3.60%
6 aylık değişim
18.17%
Yıllık değişim
15.76%
21 Eylül, Pazar