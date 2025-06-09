Valute / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
23.28 USD 0.09 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYFW ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.21 e ad un massimo di 23.45.
Segui le dinamiche di First Western Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MYFW News
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
Intervallo Giornaliero
23.21 23.45
Intervallo Annuale
17.10 24.88
- Chiusura Precedente
- 23.37
- Apertura
- 23.43
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Minimo
- 23.21
- Massimo
- 23.45
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 3.60%
- Variazione Semestrale
- 18.17%
- Variazione Annuale
- 15.76%
21 settembre, domenica