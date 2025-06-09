QuotazioniSezioni
Valute / MYFW
Tornare a Azioni

MYFW: First Western Financial Inc

23.28 USD 0.09 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYFW ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.21 e ad un massimo di 23.45.

Segui le dinamiche di First Western Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYFW News

Intervallo Giornaliero
23.21 23.45
Intervallo Annuale
17.10 24.88
Chiusura Precedente
23.37
Apertura
23.43
Bid
23.28
Ask
23.58
Minimo
23.21
Massimo
23.45
Volume
64
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
3.60%
Variazione Semestrale
18.17%
Variazione Annuale
15.76%
21 settembre, domenica