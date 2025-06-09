クォートセクション
通貨 / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc

23.37 USD 0.63 (2.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MYFWの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり22.59の安値と23.72の高値で取引されました。

First Western Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.59 23.72
1年のレンジ
17.10 24.88
以前の終値
22.74
始値
22.71
買値
23.37
買値
23.67
安値
22.59
高値
23.72
出来高
139
1日の変化
2.77%
1ヶ月の変化
4.01%
6ヶ月の変化
18.63%
1年の変化
16.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K