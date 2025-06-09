通貨 / MYFW
MYFW: First Western Financial Inc
23.37 USD 0.63 (2.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MYFWの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり22.59の安値と23.72の高値で取引されました。
First Western Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MYFW News
- Earnings call transcript: First Western Financial misses Q2 2025 forecasts
- First Western Financial, Inc. (MYFW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Western Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYFW)
- First Western Q2 2025 slides: EPS dips to $0.26 as NIM expansion continues
- First Western (MYFW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Western Financial earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- First Western appoints new Chief Revenue Officer
1日のレンジ
22.59 23.72
1年のレンジ
17.10 24.88
- 以前の終値
- 22.74
- 始値
- 22.71
- 買値
- 23.37
- 買値
- 23.67
- 安値
- 22.59
- 高値
- 23.72
- 出来高
- 139
- 1日の変化
- 2.77%
- 1ヶ月の変化
- 4.01%
- 6ヶ月の変化
- 18.63%
- 1年の変化
- 16.21%
