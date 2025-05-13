Moedas / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
31.48 USD 0.77 (2.51%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MPB para hoje mudou para 2.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.76 e o mais alto foi 31.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Mid Penn Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MPB Notícias
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
Faixa diária
30.76 31.60
Faixa anual
22.50 33.87
- Fechamento anterior
- 30.71
- Open
- 30.87
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 30.76
- High
- 31.60
- Volume
- 172
- Mudança diária
- 2.51%
- Mudança mensal
- 5.46%
- Mudança de 6 meses
- 22.44%
- Mudança anual
- 6.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh