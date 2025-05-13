Валюты / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
30.22 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPB за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.94, а максимальная — 30.27.
Следите за динамикой Mid Penn Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MPB
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
Дневной диапазон
29.94 30.27
Годовой диапазон
22.50 33.87
- Предыдущее закрытие
- 30.33
- Open
- 30.15
- Bid
- 30.22
- Ask
- 30.52
- Low
- 29.94
- High
- 30.27
- Объем
- 316
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 17.54%
- Годовое изменение
- 2.20%
