MPB: Mid Penn Bancorp

31.34 USD 0.30 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MPB ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.27 e ad un massimo di 31.75.

Segui le dinamiche di Mid Penn Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.27 31.75
Intervallo Annuale
22.50 33.87
Chiusura Precedente
31.64
Apertura
31.70
Bid
31.34
Ask
31.64
Minimo
31.27
Massimo
31.75
Volume
603
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
4.99%
Variazione Semestrale
21.90%
Variazione Annuale
5.99%
