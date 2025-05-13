Valute / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
31.34 USD 0.30 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MPB ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.27 e ad un massimo di 31.75.
Segui le dinamiche di Mid Penn Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.27 31.75
Intervallo Annuale
22.50 33.87
- Chiusura Precedente
- 31.64
- Apertura
- 31.70
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Minimo
- 31.27
- Massimo
- 31.75
- Volume
- 603
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- 4.99%
- Variazione Semestrale
- 21.90%
- Variazione Annuale
- 5.99%
20 settembre, sabato