MPB: Mid Penn Bancorp
31.64 USD 0.93 (3.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MPBの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と31.65の高値で取引されました。
Mid Penn Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.76 31.65
1年のレンジ
22.50 33.87
- 以前の終値
- 30.71
- 始値
- 30.87
- 買値
- 31.64
- 買値
- 31.94
- 安値
- 30.76
- 高値
- 31.65
- 出来高
- 350
- 1日の変化
- 3.03%
- 1ヶ月の変化
- 6.00%
- 6ヶ月の変化
- 23.06%
- 1年の変化
- 7.00%
