通貨 / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp

31.64 USD 0.93 (3.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MPBの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と31.65の高値で取引されました。

Mid Penn Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.76 31.65
1年のレンジ
22.50 33.87
以前の終値
30.71
始値
30.87
買値
31.64
買値
31.94
安値
30.76
高値
31.65
出来高
350
1日の変化
3.03%
1ヶ月の変化
6.00%
6ヶ月の変化
23.06%
1年の変化
7.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K