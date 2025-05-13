Divisas / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
30.71 USD 0.49 (1.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MPB de hoy ha cambiado un 1.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.19, mientras que el máximo ha alcanzado 31.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mid Penn Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MPB News
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
Rango diario
30.19 31.38
Rango anual
22.50 33.87
- Cierres anteriores
- 30.22
- Open
- 30.23
- Bid
- 30.71
- Ask
- 31.01
- Low
- 30.19
- High
- 31.38
- Volumen
- 572
- Cambio diario
- 1.62%
- Cambio mensual
- 2.88%
- Cambio a 6 meses
- 19.45%
- Cambio anual
- 3.86%
