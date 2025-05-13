Dövizler / MPB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MPB: Mid Penn Bancorp
31.34 USD 0.30 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MPB fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.27 ve Yüksek fiyatı olarak 31.75 aralığında işlem gördü.
Mid Penn Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPB haberleri
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
Günlük aralık
31.27 31.75
Yıllık aralık
22.50 33.87
- Önceki kapanış
- 31.64
- Açılış
- 31.70
- Satış
- 31.34
- Alış
- 31.64
- Düşük
- 31.27
- Yüksek
- 31.75
- Hacim
- 603
- Günlük değişim
- -0.95%
- Aylık değişim
- 4.99%
- 6 aylık değişim
- 21.90%
- Yıllık değişim
- 5.99%
21 Eylül, Pazar