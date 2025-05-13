FiyatlarBölümler
MPB: Mid Penn Bancorp

31.34 USD 0.30 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MPB fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.27 ve Yüksek fiyatı olarak 31.75 aralığında işlem gördü.

Mid Penn Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
31.27 31.75
Yıllık aralık
22.50 33.87
Önceki kapanış
31.64
Açılış
31.70
Satış
31.34
Alış
31.64
Düşük
31.27
Yüksek
31.75
Hacim
603
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
4.99%
6 aylık değişim
21.90%
Yıllık değişim
5.99%
21 Eylül, Pazar