Währungen / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
31.64 USD 0.93 (3.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MPB hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.76 bis zu einem Hoch von 31.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mid Penn Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MPB News
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
Tagesspanne
30.76 31.65
Jahresspanne
22.50 33.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.71
- Eröffnung
- 30.87
- Bid
- 31.64
- Ask
- 31.94
- Tief
- 30.76
- Hoch
- 31.65
- Volumen
- 350
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 6.00%
- 6-Monatsänderung
- 23.06%
- Jahresänderung
- 7.00%
