KurseKategorien
Währungen / MPB
Zurück zum Aktien

MPB: Mid Penn Bancorp

31.64 USD 0.93 (3.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MPB hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.76 bis zu einem Hoch von 31.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mid Penn Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MPB News

Tagesspanne
30.76 31.65
Jahresspanne
22.50 33.87
Vorheriger Schlusskurs
30.71
Eröffnung
30.87
Bid
31.64
Ask
31.94
Tief
30.76
Hoch
31.65
Volumen
350
Tagesänderung
3.03%
Monatsänderung
6.00%
6-Monatsänderung
23.06%
Jahresänderung
7.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K