货币 / MPB
MPB: Mid Penn Bancorp
30.76 USD 0.54 (1.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MPB汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.88进行交易。
关注Mid Penn Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MPB新闻
- Mid Penn Bancorp updates executive retirement and change in control agreements
- Mid Penn earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mid Penn Bancorp director Abel buys $479 in shares
- Mid Penn Bancorp director John Noone buys $26,600 in stock
- Mid Penn Bancorp director Matthew De Soto buys $49,990 in stock
- Mid Penn Bancorp holds annual shareholder meeting
日范围
30.19 30.88
年范围
22.50 33.87
- 前一天收盘价
- 30.22
- 开盘价
- 30.23
- 卖价
- 30.76
- 买价
- 31.06
- 最低价
- 30.19
- 最高价
- 30.88
- 交易量
- 138
- 日变化
- 1.79%
- 月变化
- 3.05%
- 6个月变化
- 19.64%
- 年变化
- 4.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值